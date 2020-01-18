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Eşref Bitlis anısına mücadele ettiler

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Eşref Bitlis anısına mücadele ettiler

Eşref Bitlis TaekwondoKarateBudo (Kurash-Wushu) Şampiyonası, Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Müsabakanın ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gkbilen verirken,müsabakaları masterlerÖytü Ergin, Ali Uslu ile hakemler Ceyda Uçaner,Zehra Karip, Ana Tüysüz ve FarhatJorayev yönettiler.

BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar       2.Yaren Yuvka                       3.Ela Kılıç

2.Kategori:      1.Elif Yüksel              2.Hüsniye Uslu                      3.Tuba Şenel

3.Kategori:      1.Elena Pakhomova    2.Betül Peyravi                      3.Gülcan Abdullah

4.Kategori:      1.Azra Turan              2.İkbal Ruzimova       3.İlay Kara

5.Kategori:      1.Peny Pei                  2.Ayça Eda Kurşun    3.Dilaia Borombayeva

ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Serdar Çakır                        2.Dmitry Gordeev      3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori:      1.Mertcan Aslantaş    2.Gong Wenbo                       3.Şakir Yağızsoy

3.Kategori:      1.Nikita Gordeev       2.Kerim Karpuz                     3.Yunus Emre Tomak

4.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk  2.Tuğra Tığ                 3.Kıvanç Çağlin

5.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy          2.Sinan Tüfekçi                      3.Nikolas Robert

6.Kategori:      1.Grigory Yakush       2.Gleb Yurchenco      3.Aleksey Didukh

7.Kategori:      1.Nikita Yakush                     2.Ali Achilov              3.Aleksandr Didukh

8.Kategori:      1.Mustafa Jumayev    2.Aziz Kamalov                     3.Mihail Kamyshin

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