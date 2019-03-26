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Eskrimde birincilikler Girne okullarının

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Eskrimde birincilikler Girne okullarının
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liseler arası eskrim müsabakaları önceki gün (Pazartesi) yapıldı.

The American Kolej spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi. Genç Kız ve Genç Erkeklerde, flöre ve kılıç branşlarında yapılan müsabakalarda, Girne okulları birincilik elde ettiler.

Genç Kız Flöre             

1       The Amerıcan College  

2       19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3       Lapta Yavuzlar Lisesi  

4       Anafartalar Lisesi        

Genç Erkek Flöre

1       19 Mayıs Türk Maarif Koleji

2       The American College  

3       20 Temmuz Fen Lisesi 

Genç Kız Kılıç    

1       The Amerıcan College  

2       TED Kuzey Kıbrıs Koleji      

3       19 Mayıs Türk Maarif Koleji

4       Girne Turizm Meslek Lisesi   

Genç Erkek Kılıç

1       The Amerıcan College  

2       Anafartalar Lisesi        

3       19 Mayıs Türk Maarif Koleji

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