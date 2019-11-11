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Eskrimciler, Salih Sonel’i andılar

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9. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvasında Kadın Flörede Beril Uslular, Erkek Flörede Kutay Uslu birinci oldular

Eskrimciler, Salih Sonel’i andılar
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Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen 9. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonunda dokuzuncusu gerçekleştirilen Salih Sonel Eskrim Turnuvası “Flöre” branşında 17 kadın ve 19 erkek sporcu katıldı.

Çekişmeli maçlara sahne olan 9. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende merhum Salih Sonel’in eşi, oğlu ve kızı tarafından takdim edildi.

Kadın Flöre

1. Beril Uslular

2. Aybüke Aksoy

3. Tülay Ulusolak

3. Simay Uslu

Erkek Flöre

1. Kutay Uslu

2. Mehmet Efe Yılmaz

3. Baran Kılıç

3. Cemal Ege Lort

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