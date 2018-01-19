Erzurum'daki dünya şampiyonası elemelerine kar engeli

Erzurum Palandöken ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün yapılması planlanan Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası eleme yarışları yarına ertelendi.

Erzurum'daki Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası'nın eleme yarışları kar ve tipi nedeniyle ertelendi.

Türkiye'nin yanı sıra 22 ülkeden 186 sporcu, bugün yapılması planlanan eleme yarışlarının hazırlıklarına başladı.

Şampiyonanın yapılacağı Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen sporcular, bölgede etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle buradaki bir otelde beklemeye alındı.

Uluslararası Kayak Federasyonundan (FIS) 12 kişilik heyet, yarış pistinde inceleme yaparak olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesini bekledi.

Kar ve tipinin etkisini sürdürmesi üzerine 2 kez başlama saatini ileri alan heyet, ardından eleme yarışlarını yarına erteledi.

Yarış için gelen sporcular da yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından konakladıkları otele döndü.



Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum Müdürü Selçuk Yıldırım, yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle elemelerin yarına bırakıldığını belirterek, "Teknik heyetin aldığı kararda şu anda yarışın yapılmasının çok riskli olduğu aktarıldı" dedi.