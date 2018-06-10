Ertoğrul Poyrazlı anısına attılar

Geleneksel olarak düzenlenen Ertoğrul Poyrazlı Sporting Anı Turnuvası yapıldı. Merhum Ertoğrul Poyrazlı’nın ailesinin katkıları ile düzenlenen sporting anı yarışmasına 35 yarışmacı katıldı.

Serdarlı atış poligonunda gerçekleştirilen 3.Ertuğrul Poyrazlı Sporting Anı Yarışması'nda büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların sonunda Ali Poyrazlı birinci oldu. Sporting yarışmasında Serkan Poyrazlı ikinci olurken, Tolga Poyrazlı da üçüncü olarak dereceye giren yarışmacılar oldu. 3. Ertoğrul Poyrazlı sporting anı yarışma sonrasında ise düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları merhum Ertuğrul Poyrazlı’nın oğlu Hüsnü Poyrazlı ve Batur Sağlamer tarafından verildi.