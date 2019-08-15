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Ersöz, bilardocuları kutladı

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Taşkınköy Spor Kulübü başkanı Ahmet Ersöz, Hollanda'nın Eindhoven şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Senyörler Bilardo Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden KKTC masterlerini ve Taşkınköy bilardocusu Hakan Doğahan'ı kutladı

Ersöz, bilardocuları kutladı
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Taşkınköy Spor Kulübü yönetimi adına başkan Ahmet Ersöz, Hollanda'nın Eindhoven şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Senyörler Bilardo Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden KKTC masterlerini ve Taşkınköy bilardocusu Hakan Doğahan'ı kutladı.

Taşkınköy Spor Kulübü yönetimi adına başkan Ahmet Ersöz’ün yaptığı açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Eindhoven şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Senyörler Bilardo Şampiyonasına katılan KKTC masterleri, başarılı sonuçlara imza attılar.

Tecrübeli rakipleri karşısında çekişmeli maçlar yapıp, iki branşta ilk 16 içerisine girip 9. oldular. Yıllardır Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu'nun katkılarıyla, North Cyprus adı ile Avrupa Şampiyonalarına katılan ülkemiz, Avrupa'da önemli itibar toplamayı başarmıştır.

Başta ,Taşkınköy Spor Kulübü Bilardo Takımımızda da oynayan Hakan Doğahan'ı, Hasan Sözalp, Rüstem Aygünlü ve Emir Konuklu'yu gösterdikleri başarıdan dolayı kutlarız.”

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