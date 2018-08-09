Erencan, Kaymaklı’da

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı’da yapılan transferlerle, kadro da güçlenmeye devam ediyor.

Küçük Kaymaklı, Biatlı’dan John Bello’dan sonra Erencan’ı da kiraladı. Sezon açılışının ilk günlerinde Binatlı’dan ayrılmak isteyen Erencan ve kulübü ile anlaşan Küçük Kaymaklı, geçen sezona damga vuran başarılı sağ beke, Ortaköy Sahası’nda Gençlik Gücü ile oynadığı hazırlık maçında yeşil siyahlı formayı giydirdi. Aynı maçta denenen Ganalı Paul ise oynadığı oyun ve attığı golle teknik direktör Serhat Ertürk’te olumlu izlenim bıraktı.