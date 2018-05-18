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Ercan İbrahimoğlu’nun oğlu Can anıldı

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Ercan İbrahimoğlu’nun oğlu Can anıldı
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Kalkınma Bankası eski müdürü Ercan İbrahimoğlu’nun merhum oğlu Can için gelenekselleştirilecek bir anı maçı düzenlendi. Kalkınma Bankası çalışanları ile Vakıflar Bankası çalışanlarının karşılaştığı dostluk maçı, kardeşlik içerisinde ancak çok çekişmeli geçti. Karşılaşma sonunda 3-2'lik skorla galip gelen Vakıflar Bankası oldu.

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