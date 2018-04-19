Engin ve Durmaz, LAÜ’de konuşacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında iki usta Spor Adamı/Yazar ve Yorumcu Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz LAÜ’nün konuğu olacak.

Fenerbahçe Takımı eski futbolcusu ve futbol programı yorumcusu Abdülkerim Durmaz ile Beşiktaş Takımı eski futbolcusu ve futbol programı yorumcusu Sinan Engin LAÜ’nün bahar söyleşileri kapsamında LAÜ öğrencileri ile biraraya gelecek. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 9 Mayıs Çarşamba günü saat 15:00’da gerçekleşecek söyleşide iki usta spor adımı deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaşacaklar.