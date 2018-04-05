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Engelsiz yüreklerden Maratona tam destek

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Engelsiz yüreklerden Maratona tam destek
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncularından Turkcell Girne Maratonu’na tam destek geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından, 08 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek “Turkcell Girne Maratonu” için Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncuları ve yöneticiler kayıtlarını yaptırıp numaralarını aldılar.

Geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell Girne Maratonu” için sırt numaralarını alan engelsiz yürekler, spora gönül verenlerle ailelerini ve halkı sporun heyecanı ile toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin ayni amaçta buluşacağı anlamlı etkinliğe katılarak destek vermeye davet ettiler. Lha

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