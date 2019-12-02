Engelsiz sayılar atıldı

Dünya Engelliler Günü Kapsamında 6. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası düzenlendi

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili toplumumuzdaki farkındalığı artırmak amacıyla, Evren Karademir müdürlüğündeki ALGIM Özel Eğitim Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Algım 6. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda Telsim'in de katkılarıyla gerçekleştirildi.

Anlamlı turnuvada ALGIM Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim Merkezi ve Ziyamet Özel Eğitim Merkezi, yer aldılar. Özel çocuklardan oluşan takımların bir birleriyle oynadıkları maçlar zevkli ve çekişmeli anlara sahne oldu. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Eğitim Koordinasyon birimi Sorumlusu Seda Kıraç ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın ödül törenini gerçekleştirdiği turnuvada tüm özel sporcular madalyalarını ve kupalarını alarak farkındalık yarattılar.