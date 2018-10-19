Enes Bulut'tan tarihi başarı

3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kumite +68 kiloda Enes Bulut, bronz madalya kazandı. Milli karateci böylece Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan ilk Türk karateci oldu

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda heyecan sona erdi. 6-18 Ekim tarihleri arasında yapılan organizasyonda 206 ülkeden 15-18 yaş aralığındaki 3998 sporcu mücadele verdi. 33 spor dalında gerçekleşen Buenos Aires 2018’de Türkiye 30 bayan, 26 erkek sporcu ile 17 spor dalında temsil edildi.

Eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk Olimpik organizasyon olan 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

ENES BULUT TARİHE GEÇTİ

Gençlik Olimpiyat Oyunları programında ilk kez yer alan karate branşında heyecan 17-18 Ekim tarihleri arasında yaşandı. Türk karatesini müsabakalarda kumite 53 kiloda Damla Ocak, kumite +68 kiloda da Enes Bulut temsil etti. Olimpik sıralamayı ilk sırada tamamlayarak kota alan Enes Bulut, kumite +68 kiloda elde ettiği üçüncülük ile Türk karate tarihine geçti. Buenos Aires 2018’de yer aldığı A Grubu ilk maçında Yeni Zelandalı Raukawa Jefferies’i 1-0, Rus Robert Avakimov’u da 7-0 mağlup etti. Üçüncü maçında Faslı Nabil Ech-Chaabi ile 0-0 berabere kalan Enes, topladığı 5 puanla grubu lider bitirdi. Yarı finalde B Grubu ikincisi İranlı Navid Mohammadi karşısında 3-0 geriye düşen Milli karateci, bitime 8 saniye kala vurduğu ura-mawashi ile skoru 3-3 yapsa da ilk puanı rakibine verdiği için final şansını kaybetti ve statü gereği doğrudan bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlerde Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Enes Bulut, Buenos Aires 2018’de elde ettiği bronz madalya ile Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde madalya kazanan ilk Türk karateci unvanını da aldı.