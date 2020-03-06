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En güçlüler belirlendi

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En güçlüler belirlendi

KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılırken, kategori ve sikletlerinde en güçlü olanlar belirlendi. 

Şampiyonada dereceye sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Gökbilen ile federasyonun bölge ve kulüp temsilcileri verdi. Maçları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Zehra Karip, Ana Tüysüz ile federasyon ve bölge hakemleri  yönettiler.

BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Peny Pei                  2.Ayça Eda Kurşun               3.Hatice Alyanak

2.Kategori:      1.Elif Yüksel              2.Azra Turan                          3.İlay Kara

3.Kategori:      1.Pınar Akarpınar       2.Elena Pakhomova               3.Tuba Şenel

ERKEKLER KIRIŞ  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Murat Berk Bucak   2.Utku Sadula                                    3.Taner Kaya

2.Kategori:      1.Andrei Conoval       2.Şakir Atınç Yağızsoy          3.Yaman Doruk Durmaz

3.Kategori:      1.Arda Akın Altuntaş            2.Kıvanç Çağlin                                 3.Mahmut Colayır

4.Kategori:      1.Kerim Karpuz                     2.Arda Kara                           3.Nikita Gordeev

5.Kategori:      1.Efe Güleç                2.Hüseyin Erçelik                   3.Arda Aslan Öztürk 

6.Kategori:      1.Kemal Köstü                       2.Sezer Er                               3.Zeynel Yıldırım

7.Kategori:      1.Dmitry Gordeev      2.Bahadır Boz                                    3.Sinan Kara

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