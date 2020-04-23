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Emre de taşın altına elini koydu

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Emre de taşın altına elini koydu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Sporcularının fedakarlıkları devam ediyor. Bülent Çakmak, kaptan Ertan Bulut ve Deniz Kibar'dan sonra takımın etkili hücum futbolcusu Emre Özsin de kulüp Başkanı Rifat Berkel'e ulaşarak kulüpten alacağı prim ve 1 aylık maaşı olan toplam 8.000 (Sekiz bin) Türk Lirasını kulübe bıraktığını açıkladı. Başkan Rifat Berkel de bu davranışılarından dolayı bugüne kadar fedekarlık yapan futbolcularına teşekkür ederek, böyle sporcularla çalıştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını açıkladı.

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