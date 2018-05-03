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Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonu

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, altın madalyanın sahibi oldu

Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonu
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 4. gününde Elif Jale, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verdi.

Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Elif Jale'nin sevinç gözyaşları

Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.

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