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Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor

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Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor

Organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin, bir otelde yapılan basın toplantısında, dünyanın en güçlü sporcularını bir araya getirdiklerini söyledi.

Dünyada yüzden fazla ülkede yayımlanan yarışmanın, bir milyar izleyiciye ulaştığını aktaran Cimrin, "Toplam 13 ülkede yapılan 16 serilik yarışın üçüncü ayağını geçen yıl Alanya'da gerçekleştirdik. Son derece başarılı bir yarışma oldu. 2020'de de 25-26 Nisan'da üçüncü ayak olarak Alanya dünya takviminde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yarış için hazırlıklara başladıklarına değinen Cimrin, yine başarılı bir organizasyon gerçekleştireceklerini umduğunu vurguladı.

Kendi ülkelerinin en güçlü insanlarının sınırları zorladığı bir yarışı Alanya'ya getirdiklerini anlatan Cimrin, "150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor. Bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların denememesi gereken çok zorlu bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. İşin görsel tarafı çok önemli. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor. Bizlerin gerçekten yapamayacağı bir spor dalı." şeklinde konuştu.

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