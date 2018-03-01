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Dünya şampiyonu Fransız atlete soruşturma

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Bordeaux Savcılığının, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fransız atlet Pierre-Ambroise Bosse hakkında bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 26 Şubat'ta soruşturma açtığı ortaya çıktı

Dünya şampiyonu Fransız atlete soruşturma
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Bosse tarafından saldırıya uğradığını öne süren bir kişinin şikayetiyle ünlü atlet hakkında 26 Şubat'ta soruşturma başlatıldığı ancak Bosse'un da 1 Eylül'de aynı şahsın kendisine saldırdığı gerekçesiyle şikayette bulunduğu ve konuya ilişkin başka bir soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Geçen yıl Bosse'a saldırdığı iddia edilen 24 yaşındaki ismi açıklanmayan şahsın kavgayı Bosse'un başlattığını ileri sürdüğü belirtildi.

Bosse, sosyal medya hesabından, geçen yıl ağustos ayında tatildeyken saldırıya uğradığını ve saldırıda aldığı yaralar nedeniyle sezonu kapattığını açıklamıştı.

Sud-Ouest gazetesi, eğlence mekanından ayrılmak üzere olan Bosse'un fotoğraf çektirmek isteyen birkaç kişinin isteğini kabul ettiğini, çekim sonrasında aracına binen şampiyon atletin daha sonra aracından inerek kavgaya tutuştuğunu aktarmıştı.

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