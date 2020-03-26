Dumlupınar’dan bir örnek dayanışma daha

Yonpaş Dumlupınar kulübü, mülteciler için düzenlediği yardım kampanyası sonrasında örnek bir dayanışmaya daha imza atarken, çocuklu yoksul ailelere yardım kampanyası başlatacak

Yonpaş Dumlupınar kulübü, geçtiğimiz hafta mülteciler için düzenlediği yardım kampanyası sonrasında örnek bir dayanışmaya daha imza atarken, yardım kampanyası başlatacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor günler geçiren çocuklu yoksul ailelere yardım kampanyası başlatacak olan Yonpaş Dumlupınar kulübü kampanya ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“27 Mart 2020 Cuma gününden itibaren saat 10:00-14:00 arasında Dumlupınar Lokali önüne aşağıdaki listede belirtilen ürünleri bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı verebilirsiniz.

-Bebek maması

-Bebek bezi

-Süt

-Sudocrem

-Islak mendil

Not: Bu süreçle ilgili olarak Mağusa Kaymakamlığı ile görüşülüp izin alınmıştır.

Getirilen ürünler oradaki görevlimiz tarafından dezenfekte edilip öyle poşetlenecek, her türlü sağlık önlemine maksimum özen gösterilecektir.”