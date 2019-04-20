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Dumlupınar U21 Şampiyon

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Dumlupınar U21 Şampiyon
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K-PET U21 Birinci Ligde Yonpaş Dumlupınar şampiyon oldu. Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan maçta Yeni Boğaziçi U21 Takımını 2-0 mağlup ederek 75 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra Yonpaş Dumlupınar futbolcuları gurur ve mutlulukla şampiyonluk kupasını havaya kaldırdılar.

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