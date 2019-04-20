Dumlupınar U21 Şampiyon

K-PET U21 Birinci Ligde Yonpaş Dumlupınar şampiyon oldu. Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan maçta Yeni Boğaziçi U21 Takımını 2-0 mağlup ederek 75 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra Yonpaş Dumlupınar futbolcuları gurur ve mutlulukla şampiyonluk kupasını havaya kaldırdılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.