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Dumlupınar Taraftar Kart satışta

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Dumlupınar Taraftar Kart satışta
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K-PET Birinci Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Dumlupınar'da Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018-2019 sezonu 'Dumlupınar Taraftar Kart' satışlarına başladı.

Ekonomik şartlardan dolayı zam yapılmayan kombine kartları 100TL'ye satılacak. Kombine kartları ile tüm iç saha maçlarına giriş ücretsiz olacak.

Dumlupınar yönetim kurulu, kombine kartlarının satışı ile ilgili olarak "Takımına destek zamanı. Sensiz bir kişi eksiğiz."  sloganını kullanırken, iletişim için 0533 863 3777 numaralı telefona ulaşılabilecek.

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