banner411
banner69
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
9 0
Bu krizden nasıl çıkılacak?
Bu krizden nasıl çıkılacak?
18 0
 
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
111 0
Motor sporlarına ilgi artırıyor
Motor sporlarına ilgi artırıyor
20 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
37 0
Bazıları halen tehlikenin farkında değil
Bazıları halen tehlikenin farkında değil
23 0
Futbolda bireysel çalışma dönemi
Futbolda bireysel çalışma dönemi
246 0
banner374

Down Sendromlu çocuklar cimnastikle mutlu

banner27

Cimnastik Federasyonunun girişimleriyle down sendromlu çocuklar, cimnastik eğitimi almaya başlamanın mutluluğunu yaşıyorlar

Down Sendromlu çocuklar cimnastikle mutlu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulunun girişimleri ile aralarında down sendromlu çocukların da yer aldığı bir çok özel eğitime muhtaç çocuk cimnastik eğitimi almaya başladı.

Down sendromlu çocuklar, antrenörleri Hasan Çolak eğitmenliğinde, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Salonu ve federasyon salonunda yapılan antrenmanlarda birçok zorlu cimnastik hareketini başarıyla yapmaya başlarlarken, cimnastikle geçirdikleri anlardaki mutluluk da yüzlerine yansıyor.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla KKTC Cimnastik Federasyonu da bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“Down Sendromu çocuğun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. İşte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatında 1 eksiklik değil + 1 fazlalıktır.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.