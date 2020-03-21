Down Sendromlu çocuklar cimnastikle mutlu

Cimnastik Federasyonunun girişimleriyle down sendromlu çocuklar, cimnastik eğitimi almaya başlamanın mutluluğunu yaşıyorlar

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulunun girişimleri ile aralarında down sendromlu çocukların da yer aldığı bir çok özel eğitime muhtaç çocuk cimnastik eğitimi almaya başladı.

Down sendromlu çocuklar, antrenörleri Hasan Çolak eğitmenliğinde, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Salonu ve federasyon salonunda yapılan antrenmanlarda birçok zorlu cimnastik hareketini başarıyla yapmaya başlarlarken, cimnastikle geçirdikleri anlardaki mutluluk da yüzlerine yansıyor.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla KKTC Cimnastik Federasyonu da bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“Down Sendromu çocuğun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. İşte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatında 1 eksiklik değil + 1 fazlalıktır.