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Dostluk kazandı

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Dostluk kazandı
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Ülkemizin iki önemli sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Basın-Sen arasında futbol dostluk maçı oynandı.

İki sendikanın üyeleri arasında dostluk ve kardeşliği geliştirme amacı ile düzenlenen futbol maçı Yusuf Kaptan Sahası’nda oynandı. İbrahim Özsoy’un hakemliğini yaptığı maç dostça ve fair play çerçevesinde geçti. Maç sonunda ise kazanan dostluk oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk devresini, Basın-Sen 3-2 önde tamamladı. İkinci devreye yapılan değişikliklerle giren KTÖS, maçı çevirmeyi başarırken, maçı 6-5 galip tamamladı.

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