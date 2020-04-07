Dörtyol’da kan bağışı kampanyası tamamlandı

Dörtyol Spor Kulübü yönetiminin, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına ilgi büyük olurken, kampanya tamamlandı

Erhan Öztürk başkanlığındaki Dörtyol Spor Kulübü yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğinde örnek bir organizasyon gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle ülkemizde kan ihtiyacının artmasını değerlendiren Dörtyol Spor Kulübü yönetimi, 2 günlük kan bağışı kampanyası organize etti.

Dörtyol köy meydanında Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği tarafından gerçekleştirilen kan alımı ile toplanan kan, ihtiyacı olan insanlar yararına kullanılacak.