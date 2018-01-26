Doğukan Ulaç, Erzurum'da

Hasan İLKER

Erzurum Palandöken Yüzme Havuzu'nda 21 Ocak -1 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmakta olan yükselti kampına Enka Spor Kulübü ile birlikte sporcumuz Doğukan Ulaç da katıldı.

Yakın Doğu Yüzme Kulübü, Doğukan’ın kampa katılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin son zamanlardaki büyük başarıları ile dikkat çeken Enka Spor Kulübü ile 10 gün boyunca çalışmalar yapacak olan sporcumuz Doğukan Ulaç başarılar dileriz. Fatih Yıldırım 'a da sporcumuzu bu çalışmalara dahil ettikleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.