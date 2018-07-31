“Doğukan, göğsümüzü kabarttı”

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç Dr İrfan S Günsel, şampiyon yüzücü olarak göğsümüzü kabartan rekorlara imza atan Doğukan Ulaç’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, "Dünya'nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, Erkekler Genel Klasman Birincisi olan Yakın Doğu Üniversitesinin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç’la yüzme antrenörü Mehmet Gürcenk’i kabul etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Doğukan Ulaç’ı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederken, Doğukan Ulaç’la antrenör Mehmet Gürcenk de, Doç. Dr. İrfan S.Günsel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNSEL: “GÖĞÜS KABARTAN BAŞARILARA İMZA ATMAK GURUR VERİCİ”

Kabulde konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, ülkemizde de yüzme alanında göğsümüzü kabartan rekorlara imza atan Doğukan Ulaç’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yüzmenin bir yaşam disiplini sağladığını dile getiren Doç. Dr. İrfan S. Günsel, dört yaşında Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Havuzu'nda yüzmeye başlayan Doğukan Ulaç’ın düzenli çalışmalarla yüzme sporunda nerelere gelinebileceğini ve kişinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ortaya koyan örneklerden biri olduğunu söyledi.

Genç nüfusun yüksek olduğu bir Ada ülkesi olmamıza rağmen yüzme sporuna ve denize yeterli ilginin gösterilmediğini ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Yüzme sporunu geliştirmek, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve gençleri bu spora yönlendirmek için Yakın Doğu Üniversitesi olarak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunun içinde imkanlarımızı sunmaya hazırız. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altından çıkan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç’ın bu başarılarının örnek olmasını temenni ederek, daha nice başarılar elde edeceğine inancım tamdır” şeklinde konuştu.

ULAÇ: “YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NE İÇTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çocuk yaşta Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Havuzu'nda yüzme öğrenme amaçlı başladığı yüzme sporuna, büyük ilgi duyduğunu dile getiren Doğukan Ulaç da, bu yolda başarılarla bugünlere gelmesinde kendisine destek veren antrenörlerine ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür etti. Bir Kıbrıslı Türk sporcu olarak Yakın Doğu Üniversitesi adına büyük başarılar elde etmesinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini ifade eden Ulaç, “Küçük yaşta ailemin büyük desteği ile yüzmeye başladım. Yüzmeye verdiğim emeklerin karşılığını almaya devam ediyorum. Başarılarımın artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki hedefim Türkiye Milli Takımı’na girebilmektir. Bu şekilde Avrupa’da hem ülkemi hem de Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil etmek istiyorum. Bana destek veren aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Bir Yakın Doğulu olarak Yakın Doğu Üniversitesi ailesine de teşekkür ediyorum. Bu tarz desteklerle ülkemizde benim gibi sporcuların artacağına inanıyorum” dedi.