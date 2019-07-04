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Doğan Nadiri Kupası yapılıyor

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Bilardo’da yeni sezonun ilk puanlı organizasyonu 11. Geleneksel Doğan Nadiri Kupası yapılıyor

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Doğan Nadiri Kupası yapılıyor
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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2019-2020 Sezonu ilk Yaz organizasyonu KKBF kurucularından Merhum Asbaşkan Doğan Nadiri anısına Doğan Nadiri Kupası olarak yapılıyor. Organizasyon 5-6 Temmuz tarihlerinde Bilardo Akademisi Salonunda Yıldızlar, Büyükler ve Senyorlar olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak Bilardo Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

"KKBF olarak, kurucularımızdan olan merhum asbaşkanmız Doğan Nadiri’yi anmak, onun güzide kişiliğinde taşıdığı hoşgörü, dürüstlük, toplum yararına sorumluluk alma ve mücadele ruhunu sporcularımızla paylaşmak amacı ile her yıl anısına organizasyonlar yapmaktayız. Önce sadece yıldızlar ardından gençleri hedefleyerek gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon yıllar içerisinde yüksek katılım aldığından son birkaç yıldır büyükler kategorisi de dâhil edilmişti. Gelinen aşamada yönetim kurulumuz, merhum asbaşkan Doğan Nadiri anısına her yıl düzenlenen organizasyonun Geleneksel Doğan Nadiri Kupası adı altında her yıl Yaz Turnuvalarının puanlı ilk organizasyonu olarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Buna göre organizasyon, Yıldızlar ve Senyorlar Kategorileri 5 Temmuz Cuma, Büyükler Kategorisi ise 6 Temmuz Cumartesi gün boyu yapılacak karşılaşmalarla gerçekleştirilecektir. Organizasyon sırasında 5 Temmuz Cuma gün saat 15:00’te, Doğan Nadiri hakkında konuşma ve sohbetlerin yer alacağı sporcu ve katılımcılara yönelik bir kokteyl gerçekleştirilecektir.’   

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