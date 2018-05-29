DMK yeniden faaliyette

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün girişimiyle uzun bir aranın ardından Dopingle Mücadele Kurulu (DMK) yeniden faaliyetlerine başladı.

İlk toplantısını Spor Dairesi Müdürlüğü’nde gerçekleştiren yeni kurul başkan ve üyeleri, bağımsız statüdeki çalışmalarının yanında Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından verilecek görevlerde de çalışmalar gerçekleştirecek. Spor Hekimi Nevzat Denerel’in başkanlık edeceği Dopingle Mücadele Kurulu’nda başkan yardımcılığını Spor Hekimi Hikmet Yücel yapacak. Emine Ömerağa, Sertaç Bozatlı ve Ahmet Pehlivan ise kurulun diğer üyeleri olarak belirlendi.