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Dizdarlı: KTFF gayri ciddi davrandı

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Dizdarlı: KTFF gayri ciddi davrandı

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya'nın az önce başlayan genel kurulunda kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı açılış konuşmasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Kulüpler Birliği'ne eleştirilerde bulundu. Gerekli sağlık koşullarının sağlanmadığını belirten Dr Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenmanların başlaması ile ilgili yayınladığı kuralların ise ciddiyetsizlik örneğini belirtti. Bu kuralların denetlenmesinin yapılmadığını söyleyen Dr Bülent, Kulüpler Birliği'nin de tepkisiz kalarak hata yaptığına vurgu yaptı. Dr Bülent Dizdarlı, KTFF Sağlık Kurulunun toplantı tutanaklarını da görmek istediğini de belirtti.

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