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Dizdarlı kararını açıkladı

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Dizdarlı kararını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya genel kuruluna Divan başkanı Hasan Macila'nın verdiği 5 dakikalık aradan sonra yeniden başladı. Tekrar başlayan genel kurulda yaşanan tartışmalarda özellikle eski başkanlardan Cemal Bulutoğluları ligden çekilme düşüncesine sert tepki gösterdi. Dr Bülent Dizdarlı'nın başkanlığa devam etmesi halinde takımın antrenmanlarını durduracağını açıklaması genel kurulda tansiyonu düşürttü. Tansiyonu düşüren Dr Bülent Dizdarlı, başkan adayının olması nedeniyle Çetinkaya başkanlığından istifa kararı aldığını açıkladı. Divan başkanı Hasan Macila da kurallara uygun süreç sonrasında olağanüstü genel kurul toplayıp başkan seçimini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

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