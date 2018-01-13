Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi için buluştular

ALGIM Özel Eğitim Merkezi, SOS Çocukköyü ve UKÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü işbirliğinde düzenlenen Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi’nin KKTC bölgesel ayağına ev sahipliğini CIU Arena yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan CIU ARENA, Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi’nin dün gerçekleşen KKTC bölgesel ayağına ev sahipliği yaptı. ALGIM Özel Eğitim Merkezi, SOS Çocukköyü ve UKÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, sosyal kaynaştırma temel alındı.

Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Omaç Ruştioğlu, bu proje aracılığıyla tüm sporcular arasında sosyal kaynaştırmayı sağlamaya çalıştıklarını kaydederek, “Sporcuların birlikte sportif becerilerini geliştirmelerini desteklemek, saha içi ve saha dışında birlikte vakit geçirmelerine katkı koymak, sosyal ortamlarda beraber bulunmalarına fırsat yaratmak amacını taşımaktayız” dedi.

Öğretim Görevlisi Ruştioğlu, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersini alan öğrencilerin ve SOS Çocukköyü’nden katılımcı gençlerin, ALGIM Özel Eğitim Merkezi’ndeki özel sporculara partnerlik yapacağını da aktararak, 40 sporcunun birlikte mücadele edeceğini ve takım ruhunu yaşayacaklarını belirtti.