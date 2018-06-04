Dikmenliler, olta ile balık tutma ustası

Olta ile Balık Tutma Yarışması, yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, takımlarda Genç Dikmen Avcılık Atıcılık Birliği, ferdilerde ise Umut Sancak birinci oldu

Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Olta ile Balık Tutma Yarışması, Pazar günü Çatalköy’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Günün ilk ışıkları ile başlayan

etkinliğe katılan sporcular, en iyi balık avlaklarında başarılı olmak için yarıştılar.

Etkinliğin başlangıcından 5 saat 15 dakika sonrasında sporcular yakaladıkları balıklarla Çatalköy’de yeniden toplanıp, heyecanla kupa için bekleyişe geçtiler. Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve Müsabakalar Asbaşkanı Çağıl Çırakoğlu, sporcuların avladığı balıkları tartarak, puanlama yapmaya başladılar. Bu arada sporcular da günün yorgunluğunu atarak, Diana Restorant’ta federasyon tarafından ikram edilen öğle yemeklerini yediler.

Puanlama sonucunda ise başarı sağlayan takım ve sporcular belirlendi. Buna göre,

Takım Kategorisinde

1 - Genç Dikmen Avcılık Atıcılık Birliği (5932 P)

2 - Lefke Avcılık Atıcılık Birliği (4980 P)

3 - Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği (3292 P)

Ferdi Kategorisinde ise

1- Umut Sancak (Dikmen-2780 P)

2- Yıldıray Akınsel (Lefke-2392 P)

3- Hasan Margili (Lefkoşa-2216 P)

En büyük balık avlayan sporcu da Mehmet Algın (Gazimağusa-364 P) oldu.

Öte yandan yarışma öncesinde üzüntü verici bir manzara ile karşılaşıldı. Bazı avlaklardaki sporcular ava başlamadan önce her yerde çöplerin olduğunu gözlemlediler. Önceden balık avlayan bazı sorumsuz kişiler tarafından bırakıldığı tahmin edilen çöpler, bölgeye giden sporcuların ciddi şekilde tepkisine neden oldu. Avcılı Federasyonu Yönetimi de bu konuda daha dikkatli olunması ve farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Avcılar tarafından çok ziyaret edilen bazı avlaklara uyarıcı tabelalar dikilmesi kararı alındı. Tabelaların diğer yüzünde ise balıklar hakkında bilgilendirici içerikler yer alacak.