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Diana Plajı’nda, Kırış Şampiyonası heyecanı yaşandı

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Diana Plajı’nda, Kırış Şampiyonası heyecanı yaşandı
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Melek Okay Diana Plaj Kırış Şampiyonası, geçtiğimiz Cuma akşamı Girne Çatalköy/Diana Plajı’nda  Lefkoşa/Mağusa/Girne ve Güzelyurt bölgelerinden yüzden fazla sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Lisansları 2018 yılı vizeli taekwondo karate ve budo sporcuları kıyasıya yarıştıkları müsabakaları masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu yönetirken, dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Mehmet Diana ve Melek Okay Diana’nın eşi, çocukları ile torunları birlikte verdiler.

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