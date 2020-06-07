Hasan Sapsızoğlu, “Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu olarak, sadece 30,000 TL olan devede pire katkıyla, dev icraatlar yaptık.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 15 Haziran’da görevdeki ilk yılını tamamlayacak.

Başkan Hasan Sapsızoğlu, devletten sadece 30,000 TL katkı alarak yaptıkları faaliyetlere dikkat çekti. Faaliyetlerin maliyet tutarı ile katkı arasındaki farkı halkımızın desteği ve iş insanlarımızın sponsorluğuile kapatarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.

Devede pire bir katkı ile bir yıllık görev süremiz içerisinde yurt içi ve yurt dışı birçok icraat yaptık diyen Sapsızoğlu, yaptıkları icraatlarla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Yurtdışı faaliyetleri

* Konya’dakiArtistik Cimnastik Erkek 2.Lig 1.etap müsabakalarına katılım (iki antrenör 5 sporcu)

* Mersin’deki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasına Başkan,yönetim kurulu üyesi,antrenör ve komite başkanı ile katılım.

* Samsun’daki Artistik Cimnastik Erkek 2.Lig 2. Etap Yarışması (iki antrenör 5 sporcu)

* İstanbul’daki Ritmik Cimnastik Bayan 2. Etap Müsabakası (Başkan antrenör ve 5 sporcu)

*İstanbul’daki Artistik Cimnastik 2.Lig 2.Etap kadın müsabakaları( 3 antrenör 5 sporcu)

* Antalya’da Resmi temas için Türkiye CimnastikFederasyonu başkanı ile görüşme. ( Başkan ve dışişleri komisyon başkanı)

* İstanbul’da Parkur branşınıyerinde izleme ve ikili temas (Başkan, Asbaşkan ve spor koordinatörü)

* Antalya’daki Antrenör gelişim seminerine 5 antrenörümüzün gönderilmesi.

* Antalya’daki Hakem seminerine 2 hakemimizin gönderilmesi.

Yurtiçi Faliyetler

* Cimnastik sporuna hizmet etmiş ve aramızda olmayan kişilere kabir ziyareti

*Özel gereksinimli çocuklarımıza ücretsiz ders, hoca,salon ve servis hizmetlerinin yıl boyu sürdürülmesi

*Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan’a nezaket ziyareti

*Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'a nezaket ziyareti.

* Başbakan Sayın Ersin Tatar 'a nezaket ziyareti.

*1. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni

* Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'na nezaket ziyareti

* LTB Maratonunua yönetim ve çocuklarımızla katılım

* Cimnastik sporumuzun Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan girişimler sonucu tarihimizde ilk kez okullar arası cimnastik müsabakalarının yapılmasını sağlanması.

*Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kortej yürüyüşüne katılım.

*10 Kasım Atatürk’ü anma törenine katılım ve büste çelenk konulması

*1. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni yapılması

* Federasyon binamızın ışıklandırma sisteminin tamamını sponsor desteği ile yenilenmesi

*TC Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri'ye nezaket ziyareti.

* MesaryaCimnastik Kulübü Cimnastik Şölenine katılım

* Ada Cimnastik Kulübü kulüp salon açılışının yapılması

* ErbulutCimnastik Kulübü kulüp salonu açılışına katılım.

* Yeni çağdaş tüzüğün hazırlanması ve onay için Spor Dairesine verilmesi

* Yeni web sitesinin yapılması

* Türkiye CimnastikFedarasyonu Başkanı ve yönetim kurulunu ülkemizde ağırlama ve işbirliği protokolünün imzalanması.

* Kulüplerarası Minik Kız 1. Etap müsabakalarının yapılması

* Kulüpler Arası Minik Erkek 1.Etap erkek müsabakasının yapılması

* 2015 doğumlu kız çocuklarımıza monitör test

* 2015 doğumlu erkek çocuklarınıza monitör test

* Antrenör gelişim semineri

* 1.Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenör Kursu.

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde online müsabakası düzenlendi

*19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramının Kutlanması.

*Covid 19 döneminde yardım kampanyası yapılması.

* Ramazan Bayramında 160 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye edilmesi.

* Federasyon binamızın tadilatı için 380,000 TL maliyeden bloke alınması.

* 1.Kademe antrenörlerine diplomaları belgelerinin,Acapulco otelde yemeklitörenle takdim edilmesi.