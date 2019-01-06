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Deniz: En aktif federasyonlarından biriyiz

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Spor Artı programının konuğu Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz, Badminton Federasyonu'nun ülkenin en aktif federasyonlarından olduğunu söyledi

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Deniz: En aktif federasyonlarından biriyiz
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BRT'de yayınlanan Spor Artı programının konuğu Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz’di.

Fırat Deniz, Yeşim Tuncel Kotak ve Tonguç Kotak'ın sunduğu programda yaptığı açıklamalarda, Badminton Federasyonu'nun ülkenin en aktif federasyonlarından olduğunu söyledi. Faaliyetlerine bakıldığı zaman tüm yaş kategorilerinde müsabakalar, üstelik yaş grubunda başarılı olan sporculara Türkiye’deki organizasyonlarda ‘milli’ düzeyde katılma şansı verdiklerini söyleyen Fırat Deniz, 150 lisanslı sporcuya sahip olmaktan oldukça gururlu ve mutlu olduklarını vurguladı.

Her şeyden önemlisi, üçüncü ülkelerle, Murat Özmekik başkanlığındaki Türkiye Badminton Federasyonu aracılığıyla ilişkiler kurduklarına dikkat çeken Fırat Deniz, Gürcistan, Makedonya ve Azerbaycan’dan ciddi destek aldıklarını söylerken, bu kadarını beklemediğini de sözlerine ekledi. Fırat Deniz, takımların ‘uluslararası’ nitelikteki “Dr.Küçük Oyunları”na ‘milli takım’ düzeyinde gelişlerine de vurgu yaparken, ülke badminton sporunun daha ileri gitme için çalıştıklarını da belirtti.

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