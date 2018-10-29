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Denerel ve Ülviye, Türkiye’de şampiyon

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Türkiye Masterler Badminton Şampiyonası’nda yarışan Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe, şampiyon oldular

Denerel ve Ülviye, Türkiye’de şampiyon
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Badminton’da master kategorisinde yarışan Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe, Ankara’da şampiyon oldular.

26-28 Ekim tarihlerinde Ankara’da Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masterler Badminton Şampiyonası’nda +35 yaş kategorisinde yarışan Lefkoşa Badminton Kulübü sporcularından Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe üstün performans göstererek ülkemize toplamda 3 altın 1 gümüş madalya kazandırdılar.

Karışık çiftlerde çok zorlu maçların ardından namağlup olarak altın madalya kazanan ikili, ayrıca tek bayanlar kategorisinde Ülviye Beşe’ nin birinciliği ile altın madalya sayısını üçe çıkarmış oldu. Çift erkekler kategorisinde ise Ankara bölgesinden turnuvaya katılan eşi Hakan Keskin ile birlikte Nevzad Denerel final müsabakasını 2-1 kaybederek ülkemize bir de gümüş madalya kazandırdı.

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