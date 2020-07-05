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Demokrat Parti Güzelyurt'ta tavla turnuvası düzenledi

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Demokrat Parti Güzelyurt'ta tavla turnuvası düzenledi

Demokrat Parti (DP), sosyal etkinlikler kapsamında dün, Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Binası’nda tavla turnuvası düzenledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel tavla turnuvasına DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan ve partililer katıldı.

Tavla turnuvası sonrasında 3’üncüye ödülünü DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı takdim ederken, 2’nciye DP Lefke İlçe Başkanı Ekrem Özuysal, 1’inciye ise ödülünü DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu takdim etti.

Ödül takdimi öncesinde bir konuşma yapan Ataoğlu, DP Güzelyurt İlçesi’nin sosyalleşme yönünde yaptığı bu etkinlik için herkese teşekkür etti.
Bütün ilçelerde bu tür etkinlikler düzenleneceğini açıklayan Ataoğlu, KKTC’nin her ilçesinden gelerek turnuvaya katılan katılımcılara, izleyicilere ve gelmek isteyip de gelemeyen herkese ayrıca teşekkür etti.

Turnuvalar ve sosyal etkinliklerin her geçen gün artarak devam edeceğini kaydeden Ataoğlu, Demokrat Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

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Etiketler; #Demokrat Parti #Tavla
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