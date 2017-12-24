Demirel’den Fransa’da önemli temsiliyet

ISKA Ulusal Direktörler toplantısı Fransa’da gerçekleştirilirken, toplantıda Kickboks Federasyonu’nu Başkan Niyazi Demirel temsil etti

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen ISKA Direktörler toplantısında ülkemizi KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel temsil etti.

Önemli kararların alındığı toplantıya ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Portekiz, İtalya, KKTC, Ukrayna, Mısır, Yunanistan, Japonya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Danimarka olmak üzere toplam 15 ülkenin başkan veya direktörleri katıldı. 2017 yılı faaliyet raporu ile 2018 Amatör Dünya Şampiyonaları, sosyal medya, maç ve organizasyon yapma, kurallar ve talimatlar ile diğer konuların yer aldığı gündem maddeleri ile gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar alındı. Toplantılara Kickboks Federasyonu Dış İlişkiler Danışmanı Levent Erboy da yer aldı.

