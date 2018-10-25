Demirel, üst düzey ziyaretlerde bulundu

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, Türkiye’de üst düzey ziyaretlerde bulundu

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Judo Antrenörü Orhan Bebek de hazır bulundu. Ziyaret sırasında Niyazi Demirel ve beraberindeki heyet bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya atanmış olduğu yeni görevinde başarılar dilerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmakta olan mücadele sporlarının geldiği nokta ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Daha sonra sırası ile Türkiye Judo Federasyonu başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ve Türkiye Muaythai Genel Sekreteri Korkmaz Atalay’a makamlarında ayrı ayrı ziyarette bulunuldu. Yapılan ziyaretlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Judo, Kickboks ve Muaythai Spor dallarının geliştirilmesi için yapılabilecekler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.