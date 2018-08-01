banner107
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
3 0
12 0
14 0
15 0
Diriliş Çetinkaya sahnede
Diriliş Çetinkaya sahnede
238 0
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
26 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
105 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
28 0
banner82
banner147

Demirel, Siyah Kuşak 7. Dan’a terfi etti

banner27

Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, Siyah Kuşak Terfi Sınavı’na katılarak Siyah Kuşak 7. Dan derecesine terfi etti

Demirel, Siyah Kuşak 7. Dan’a terfi etti
banner137

“Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, 21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenen Siyah Kuşak Terfi Sınavı’na katılarak Siyah Kuşak 7. Dan derecesine terfi etti.”

2011 yılında Siyah Kuşak 6. Dan sahibi olan KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, 7 yıl sonra, 21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında, İstanbul’da Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda düzenlenen Siyah Kuşak Terfi Sınavı’na katılarak, Siyah Kuşak 7. Dan derecesine terfi etti.

Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, diplomasını Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın elinden aldı. Diploma töreni sırasında Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, Genel Sekreter Harun Demir, İstanbul İl Temsilcisi Hasan Aktoka ve Sınav Komisyon üyeleri Nusret Öncü ve Ali Kale hazır bulundu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.