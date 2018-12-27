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Demirel, Merit Royal’ın gururu oldu

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Demirel, Merit Royal’ın gururu oldu
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Spor etkinliklerine önem veren ve bu alanda da büyük yatırımlar yapan Merit Royal Otel, yetenekli çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişmesine de katkı koyuyor.

Otelin teknik servisinde görev yapan Emre Demirel 23 Aralık tarihinde KKTC’de organize edilen Jiu - Jitsu turnuvasında birinciliğini elde ederek hem ailesinin, hem de Merit Royal Otel’in gurur kaynağı oldu.

Rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanan bir savaş sanatı olan Jiu-Jitsu Adadaki gençler arasında gittikçe popüler olmaya başladı. Amatörlerden profesyonel seviyeye gelen Emre Demirel ise zafer podyumunda Merit Royal bayrağını yükseklere kaldırarak başarısının mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

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