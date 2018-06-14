Demirel: Maddi olarak ödüllendirilmeliyiz

‘Mikrofon Sizde’ programına katılan Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel yetkililere çağrıda bulunurken, federasyonun ve sporcuların maddi olarak ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı

Kickboks Milli Takım Kafilesi İdareci ve sporcuları, Kanal T’de İbrahim Özsoy’un hazırlayıp sunduğu ‘Mikrofon Sizde’ programına katıldı. Program sırasında İbrahim Özsoy’un sorularını yanıtlayan KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Niyazi Demirel yaptığı açıklamada , KKTC Kickboks Milli Takımı’nın 05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde düzenlenen 3. Turkish Open Kickboks Şampiyonası’nda 2 altın, 4 bronz madalya ve 01-07 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ukrayna’nın Kiev şehrinde düzenlenen 2018 ISKA Kickboks Şampiyonası’nda 3 altın ve 4 bronz madalya, kazanarak ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek büyük başarı elde ettiklerini, bundan dolayı gerek federasyonun gerekse sporcuların maddi olarak ödüllendirilmesi gerektiği ama bundan önce devlet büyüklerini manevi olarak yanlarında görmek istediklerini söyledi. Üzülerek bu ilgiyi göremediklerinden yakınan Demirel, izolasyonlar altında olan ülkemizde, devlet büyüklerinden uluslararası alana açılıp başarı gösteren federasyon ve sporculara maddi ve manevi destek olmaları talebinde bulundu.

Niyazi Demirel, ülkede bir spor politikasının olmadığını, ülkede her bölgede salon sporlarının yapılabileceği çok maksatlı salonlarına ihtiyaç duyulduğunu ancak son on yılda çim ve sentetik futbol sahaları ve halı sahalar dışında alt yapıya pek kayda değer bir yatırım yapılmadığını belirterek bu anlayışla ülke sporunun ileriye gidemeyeceğini söyledi. İstendiğinde bazı spor dallarında gerçekleştirilen organizasyonlara büyük paralar harcandığını fakat uluslararası alanda başarılı olan federasyon ve sporculara kaynak olmadığı ileri sürülerek yeterli katkı yapılmadığını, bunu birilerini suçlamak için söylemediğini fakat spora hizmet verenler olarak bu duruma üzüldüklerini ve yetkililerden daha adaletli ve duyarlı davranmayı beklediklerini söyledi.