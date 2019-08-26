Demir yumruk Turunç İrlanda'da bayrağımızı dalgalandırdı

24 Ağustos'ta İngiltere'nin Manchester kentinde BİBA'nın duzenlemis olduğu profosyonel boks müsabakasinda KKTC Boks Federasyonu üyesi milli ağır siklet boksörümüz demir yumruk Metin Turunc İrlanda'lı rakibi Ryan Killpatrick'i teknik knock out'la yenerek bayrağımızı dalgalandırdı... Demir yumruk Turunç 21 Eylül'de 2. maçına İngiltere'de çıkacak.

KKTC Boks Federasyon Başkanı Yıltan Zabit ise KKTC'nin tanınması açısından böylesi organizasyonların önemli olduğunu söyleyerek" Metin Turunç ile gurur duyuyoruz" dedi.