 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koral Bozkurt güven tazeledi
Koral Bozkurt güven tazeledi
33 0
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
7 0
 
35 0
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
18 0
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
13 0
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
590 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
20 0
banner82

Demir için ok atacaklar

banner27

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nin katkıları ile düzenlenen okçuluk yarışmasından elde edilecek gelir, Demir Müezzinler'in tedavisi için bağışlanacak

banner315
Demir için ok atacaklar
banner267

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nin katkıları ile 16 Haziran Pazar günü düzenlenen yarışmada, oklar Demir Müezzinler için atılacak.
Okçuluk Federasyonu ve Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği iş birliğinde düzenlenen yarışma ile ilgili yapılan açıklamada organize edilen ve okçuluk sporunda tüm kulüp ve sporcuların katılacağı etkinlikte, tüm yaş ve kategorilerde tertiplenecek olan müsabaka sonucunda elde edilecek olan tüm kayıt ücretleri ve organizasyonda görev alacak olan tüm hakem veya yetkililerin gelirlerinin minik Demir Müezzinler'in tedavisi için bağışlanacağı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada dileyen herkesin ayrıca yarışma alanındaki bağış noktalarından maddi yardımda bulanabilecekleri vurgulandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.