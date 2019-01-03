Değirmenlik yönetimi, Karavezirler’i ziyaret etti

K-PET Birinci Lig’de, son 3 haftada 7 puan almasına rağmen ilk devreyi son sırada tamamlayan Değirmenlik Spor Kulübü’nün başkanı Emirali Öztüccar, Teknik Direkör Muharrem Mertdin ve yönetim kurulu üyeleri Değirmelik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşmede, sporun hem belde hem de ülke gençleri için çok önemli olduğunu kaydeden başkan Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin sınırları içerisinde bulunan tüm spor kulüplerine ve spora gönül vermiş gençlere destek olacağını kaydetti. Karavezirler, Değirmenlik Spor Kulübü’nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.