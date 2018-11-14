Değirmencioğlu’nun, Londra’dan konukları vardı

KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen “Cumhuriyet Kupası” etkinliğine katılmak için adamızda bulunan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Alkan Değirmencioğlu ile görüştü.

Ziyarette konuşan LTTFF Başkanı Serdar Sarı, daire müdürü Alkan Değirmencioğlu’na kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, Londra Türk Toplumu olarak KKTC’de gördükleri ilgi ve destekten ötürü son derece mutlu olduklarını belirtti.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da konuk heyeti aralarında görmelerinden ötürü memnun olduklarını ve her yıl gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası etkinliğinin, ilerleyen yıllarda da devam etmesi için üzerilerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.