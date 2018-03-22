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DAÜ’de uluslararası heyecan başlıyor

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DAÜ’de uluslararası heyecan başlıyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 9. Uluslararası Futsal (Cup Of Nations) Turnuvası, 26 Mart Pazartesi akşamı başlıyor.

26 Mart – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuva, saat 17:00’deki açılış töreni ile başlayacak. Turnuvada 31 ülkeden erkek takımları ve 7 ülkeden bayan takımları tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Turnuvada grup maçlarının tamamlanmasının ardından, çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

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