DAÜ’de uluslararası heyecan başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 9. Uluslararası Futsal (Cup Of Nations) Turnuvası, 26 Mart Pazartesi akşamı başlıyor.

26 Mart – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuva, saat 17:00’deki açılış töreni ile başlayacak. Turnuvada 31 ülkeden erkek takımları ve 7 ülkeden bayan takımları tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Turnuvada grup maçlarının tamamlanmasının ardından, çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.