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DAÜ tuş etti

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“Şehit Güreşçiler Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken birincilik DAÜ’nün oldu

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DAÜ tuş etti
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019Büyükler Güreş Ligi”ne ait ve Şehit Güreşçiler anısına düzenlenen “Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 235 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, 210 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinciliği aldı. 30 puan toplayabilen Büyükkonuk ise üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Özkan Öztürk ve Mesut Ayar’ın hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonundaki ödül töreninde, başarılı takım ve sporculara kupa ve madalya verildi.

“Şehit Güreşçiler Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.DAÜ                  235 Puan

2.YDÜ                  210 Puan

3.Büyükkonuk        30 Puan              

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