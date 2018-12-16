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DAÜ kılpayı birinci

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DAÜ kılpayı birinci
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Gençler Güreş Ligi”ne ait “Gençler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Spor Salonu’nda yapılan ve kıyasıya bir mücadele içerisinde geçen müsabakalarda 90 puan alan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) gülen taraf oldu ve birinciliği elde etti. Bir puan gibi farkla 89 puanla ikinciliği alan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Yine ayni puanı alan Büyükkonuk Spor Kulübü averajla üçüncü olabildi.

Merdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Cengizhan Öktem, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde DAÜ birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın elinden aldı.

“Gençler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.DAÜ                       90 Puan

2.YDÜ                       89 Puan

3.Büyükkonuk            89 Puan

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