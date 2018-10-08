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DAÜ birincilikle başladı

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“Gençler Güreş Ligi”nin ilk ayağı olan “Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken birincilik, DAÜ’nün oldu

DAÜ birincilikle başladı
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Gençler Güreş Ligi”nin ilk ayağı  Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 86 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, 76 puanla Büyükkonuk ikinci, 60 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncülüğü aldı.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Cengiz Öktem, Ercan Köse, Mesut Ayar ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde DAÜ’ye birincilik kupasını Mustafa Kanlıçay’ın babası Fikri Kanlıçay verdi.

“Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.DAÜ                          86 Puan

2.Büyükkonuk             76 Puan

3.YDÜ                         70 Puan

4.Gayretköy                 26 Puan

5.Korkuteli                    10 Puan

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