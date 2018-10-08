DAÜ birincilikle başladı

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Gençler Güreş Ligi”nin ilk ayağı Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 86 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, 76 puanla Büyükkonuk ikinci, 60 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncülüğü aldı.
Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Cengiz Öktem, Ercan Köse, Mesut Ayar ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde DAÜ’ye birincilik kupasını Mustafa Kanlıçay’ın babası Fikri Kanlıçay verdi.
“Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:
1.DAÜ 86 Puan
2.Büyükkonuk 76 Puan
3.YDÜ 70 Puan
4.Gayretköy 26 Puan
5.Korkuteli 10 Puan