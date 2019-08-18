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Dairelerden, Ramadan Cemil turnuvasına büyük ilgi

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2 Eylül Pazartesi başlayacak Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2019 için 16 takım talimatnameyi alırken, turnuvaya katılım sürüyor

Dairelerden, Ramadan Cemil turnuvasına büyük ilgi
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Geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası bu yıl 2 Eylül’de başlıyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen turnuva bu yıl yenilenen Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşecek.

Her yıl olduğu gibi yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek olan turnuvaya katılmak için 16 takım ön başvuruyu yaptı. Turnuvaya katılım koşulları ve oyun kurallarını içeren talimatnameyi alan takımlar son kayıt tarihi olan 26 Ağustos Pazartesi gününe kadar kesin kayıtlarını organizasyona yapmaları gerekmektedir. Turnuvaya katılmak ve bilgi almak için 0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşması gereken takım temsilcileri kadro oluşturmak için gerekli hazırlıklara başladılar.

Bu yıl 9’uncu kez organize edilecek olan turnuvada Futbol Federasyonu kayıtlarında aktif lisanslı bulunanla forma giyemiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2 grupta gerçekleşmesi planlanan turnuva için ön başvuruyu yapan takımların isimleri şöyle:

Telefon Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Spor Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Devlet Hastanesi, KKTC Meclisi, Merkezi Cezaevi, Din İşleri Dairesi, Turizm Bakanlığı, Posta Dairesi, Elektrik Kurumu

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